الأرصاد: أعلى ثالث ورابع درجتى حرارة خلال 76 عاما سجلتا في الكويت وباكستان

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية - فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، إنها تمكنت من تسجيل والتحقق من أعلى ثالث ورابع درجتيى حرارة سجلتا على الاطلاق خلال 76 عاما الماضية، ومعترف بهما رسميا من قبل المنظمة، وذلك فى منطقتي: "ميتربة " بالكويت والتى سجلت 54 درجة مئوية فى 21 يوليو 2016، والثانية فى منطقة "توربات " الباكستانية، حيث بلغت 53.7 درجة مئوية وسجلت فى 28 مايو 2017.



وأشارت المنظمة الدولية ومقرها (جنيف) إلى أن الرقمين هما الأعلى على الاطلاق، وتم تسجيلهما فى المنطقة القارية بآسيا.



ومن جانبه، صرح رئيس قسم الأبحاث بالمنظمة راندال سيرفيني، بأن عملية التحقق تلك تؤكد أنه يمكن إجراء تحليلات معمقة للظواهر الجوية وبما يمنح ثقة أكبر في السجلات المناخية الحالية، ويوفر أساسا لفحص السجلات فى جميع أنحاء العالم، كما أنها توفر مصدر معلومات بالغة الأهمية تتعلق بمدى "قسوة المناخ " والطقس على كوكب الأرض ومتى وأين يحدث ذلك.



وأضافت المنظمة أن النتيجة النهائية تضيف لأرشيفها الحالي لأقصى درجات الحرارة في العالم ونصف الكرة الأرضية والقارية، منوهة إلى أنه وفقا لأرشيف المنظمة للطقس، و"الطقس المتطرف " فإن أعلى درجة حرارة كانت مسجلة على الاطلاق شهدتها منطقة "وادي الموت " في كاليفورنيا والتي سجلت في العاشر من يوليو 1913، حيث بلغت 56.7 درجة مئوية.