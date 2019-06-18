وزيرا خارجية أمريكا وباكستان يبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو العلاقات الثنائية والسلام والأمن الإقليميين.



وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء أن قريشي أطلع بومبيو- خلال اتصال هاتفي- على التدابير التي تتخذها باكستان وفقا لخطة العمل الوطنية والمبادرات التي تتخذها الحكومة لإعادة الهيكلة الاقتصادية، وأبرز الآليات التنظيمية التي تم وضعها للحد من ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



وناقش الجانبان عملية المصالحة في أفغانستان، وأعربا عن التزامهما بالعمل من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة.



وأكد قريشي على أهمية إحلال السلام في أفغانستان من أجل الاستقرار الإقليمي، وشدد على عزم باكستان الثابت على لعب دور إيجابي في هذه العملية ودعم الحوار الأفغاني.