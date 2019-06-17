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الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:00 ص

الإحصاء:12220 حالة زواج لمصري من زوجة جنسيتها عربية

الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
dostor.org/2672832

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تذبذب أعداد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام الأعمال العام خلال الفترة (2013 - 2017) والذي بلغ أقصى ارتفاع لهم 1132 أجنبي عام 2017 بنسبة زيادة 27.3 %عن عام 2016 والذي بلغ 889 أجنبي، بينما بلغ أدنى انخفاض لهم 560 أجنبي عام 2014 بنسبة 41.4% عن عام 2013 والذي بلغ 956 أجنبي.

وأضاف الإحصاء، في دراسة تجميعية عن إحصاءات الهجرة (2013- 2017)، أن أعداد العاملين الأجانب في القطاع الخاص والاستثماري ‏انخفضت بنسبة 8.4%خلال الفترة (2013 – 2017) حيث بلغ أقصى ارتفاع لهم 14699 أجنبي عام 2013 بينما بلغ أدنى انخفاض لهم 13469 أجنبي عام 2017.

كما انخفضت أعداد الأجانب الذين اكتسبوا الجنسية المصرية بنسبة 75.1%خلال الفترة (2013 - 2017) ‏ حيث بلغ أقصى ارتفاع لهم 8907 أجـنبي عام 2013، بينما بلغ أدنى انخفاض لهم 2216 أجنبي عام 2017 ويعد أبناء الأم المصرية والأجنبيات المتزوجات بمصريين من أهم أسباب الحصول على الجنسية المصرية.

وبلغ عدد عقود زواج المصري من زوجة جنسيتها عربية (غير مصرية) 12220 حالة زواج بنسبة 0.3% من إجمالي عدد حالات زواج المصري خلال الفترة (2013 -2017)، في حين بلغ حالات الزواج من زوجة جنسيتها أجنبية (غير عربية) 12589 حالة زواج بنسبة 0.3% من إجمالي عدد حالات زواج المصري خلال نفس الفترة.

كما بلغ عدد عقود زواج المصرية من زوج جنسيته عربي (غير مصري) 7772 حالة زواج بنسبة 0.2 % من إجمالي عدد حالات زواج المصريات خلال الفترة (2013 -2017 )، في حين بلغ حالات زواج المصرية من زوج جنسيته أجنبي (غير عربي) 2485 حالة زواج بنسبة 0.1% من إجمالي عدد حالات زواج المصريات خلال نفس الفترة.

وتذبذب أعداد المصريين الحاصلين على جنسية أجنبية خلال الفترة (2013 - 2017)‏ حيث بلغ أقصى ارتفاع لهم 2331 مصري عام 2017 بنسبة ارتفاع 4.0% عن عام 2016 والذي بلغ 2241 مصري، بينما بلغ أدنى انخفاض لهم 1704 أجنبي عام 2013.

كما تذبذب أعداد المصريين الموفدون للخارج في مهام علمية خلال الفترة (2013 - 2017) حيث بلغ أقصى ارتفاع لهم 1021 مصري عام 2016، بينما بلغ أدنى انخفاض لهم 560 أجنبي عام 2017 بنسبة 45.2% عن عام 2016.

ويمثل الطلاب الوافدين خريجي الجامعات (الحكومية - الخاصة) العدد الأكبر مــن إجمالي عدد الطلاب الوافدين خريجي التعليم العالي‏ خلال الفترة (20122013- 20162017) حيث بلغ أقصى ارتفاع لهم 5033 طالب عام 20162017، يليها الطلاب الوافدين خريجي المعاهد العليا الخاصة والأكاديميات وأخيرًا خريجي المعاهد الفنية (حكومية - خاصة).

ولفت الإحصاء، إلي زيادة أعداد الطلاب الوافدين خريجي مراحل التعليم قبل الجامعي (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) بنسبة 111.2%خلال الفترة (2012 2013 ــ 20162017) حيث بلغ أقصى ارتفاع لهم 88439 طالب للعام الدراسي 20162017. بينما بلغ أدني انخفاض لهم 41874 طالب للعام الدراسي 20122013.

كما اظهرت الدراسة تطور أعداد المصريين القادمين والمغادرين عبر المنافذ المختلفة خلال الفترة (2013 - 2017) والذي بلغ أقصى ارتفاع لهم نحو 6.677 مليون مصري قادم عام 2016 مقابل6.801 مليون مصري مغادر. في حين بلغ أدنى انخفاض لهم 5.517 مليون مصري قادم مقابل 5.782 مليون مصري مغادر عام 2013.

وسجلت أعداد المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج انخفاضًا بنسبة 129.9خلال الفترة (2014- 2017) والذي بلغ أقصى ارتفاع لهم 505 مهاجر عام 2014، بينما بلغ أدنى انخفاض لهم 348 مهاجر عام 2017.

وبلغ عدد المصريين في الخارج 10.247 مليون مصري طبقا لتقديرات وزارة الخارجية عام 2017، تمثل مجموعة الدول العربية العدد الأكبر مــن إجمالي تقدير عدد المصريين في الخارج حيث بلغ 6.985 مليون مصري بنسبة 68.2%.

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