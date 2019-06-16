مبعوث ترامب للشرق الأوسط يكشف سبب تأجيل إعلان "صفقة القرن"

كشف جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، اليوم الأحد، الأسباب التي أدت إلى تأجيل الإعلان عن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".



وقال في حديث مع صحيفة "جورازليم بوست" الإسرائيلية: "من الصعب الإعلان عن خطة السلام دون وجود حكومة في إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه لو لم تُقرَّر انتخابات جديدة في إسرائيل لكان من المُقرر الإعلان عن ”صفقة القرن“ خلال الصيف الجاري.



وأضاف غرينبلات: "لم نقرر بعد، كم من الوقت سيتأجل الإعلان عن خطة السلام، لكنني أعتقد أنه من المنطق الانتظار حتى تكون هناك حكومة جديدة في إسرائيل".



وأعرب غرينبلات عن تأييده لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، التي زعم فيها أن لإسرائيل الحق بضم الضفة الغربية لسيادتها، الأمر الذي قوبل بردود فعل فلسطينية غاضبة.



وترفض السلطة الفلسطينية أي صفقات أو تسويات لا تضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.