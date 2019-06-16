"التمثيل التجاري": تصدير أقمشة بـ2 مليون دولار لجنوب إفريقيا

أعلن جهاز التمثيل التجاري عن نجاح مكتبه بجنوب إفريقيا برئاسة المستشار التجاري وحيد كامل عدلي، في الاتفاق مع شركة "Kirsch Stein & Co " بجنوب إفريقيا المتخصصة في مجال استيراد الأقمشة بمختلف أنواعها على استيراد أقمشة مصرية بواقع "كونتينر" من الأقمشة كل أسبوعين بما يعادل 24 "كونتينر" سنويا بقيمة تتراوح ما بين 1-2 مليون دولار في العام، حسب نوع الأقمشة الموردة.



وذكر الجهاز - في بيان اليوم الأحد - أن رئيس المكتب التجاري قام بدعوة رئيس الشركة الجنوب إفريقية لزيارة معرض "Destination Africa" المزمع إقامته في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.



وأضاف أن الاتفاق الذي تم مع الشركة الجنوب إفريقية يعد غاية في الأهمية خاصة مع قيام هذه الشركة بالاستيراد من عدد كبير من دول شرق أوروبا وانجلترا وفرنسا، وإثيوبيا بقيمة سنوية تبلغ 3 ملايين دولار، منوها بأن نجاح المصدر المصري في توفير الأقمشة المطلوبة بالسعر والجودة المناسبين من شأنه أن يضع مصر في مصاف الدول الموردة للأقمشة لجنوب إفريقيا.



وتابع أن ذلك يدفع معدلات نمو الصادرات المصرية، بما يتفق مع استراتيجية الدولة لتعميق الصناعة وتنمية الصادرات في هذا القطاع الهام.