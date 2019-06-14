إصابة شخصين في حادث تصادم بمطروح

أصيب منذ قليل شخصين إثر تصادم سيارة برصيف أمام قرية مراسي طريق مطروح الإسكندرية، وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج.



وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "عبدالرحمن أحمد محمد 27 سنة مقيم في القاهرة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، نادر شريف محمد 24 سنة مقيم في القاهرة مصاب بجرح بالجبهة طوله حوالي 3 سم واشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم".



وقال الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، إن المصابين تلقوا العلاج فور وصولهم إلى مستشفى العلمين المركزي.



وأكد الدكتور شريف الشناوي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة على أنه تم رفع حالة الطوارئ في جميع مستشفيات محافظة مطروح لاستقبال الحالات من أهالي وزوار المحافظة على مدار 24 ساعة.