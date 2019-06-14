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الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:52 م

مساعد رئيس اتحاد الصحفيين العرب: الوجود المصري فعال ومهم

مساعد رئيس اتحاد
أ ش أ
dostor.org/2668072

أكد مساعد رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، حاتم زكريا، أنه سيتم قريبا تفعيل قرار انضمام النقابة المصرية للاتحاد الدولي للصحفيين وسداد رسوم الاشتراك، مشيرًا إلى أن الوجود المصري فعال في هذا الاتحاد لأن الصحافة في مصر معروفة على مستوى العالم العربي والعالمي ولها تاريخها الذي لا يمكن أن ينكره أحد.

وقال زكريا - في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين بتونس والذي تختتم فعالياته مساء اليوم - "إنه حان الوقت للمضي قدما نحو المزيد من الانفتاح علي العالم في ظل المتغيرات التي اجتاحت الساحة الدولية مع الاحتفاظ بثوابتنا الوطنية والشرقية ومفردات حياتنا".

وأشار إلى أنه في حال الانضمام إلى الاتحاد سيكون لدينا عدد كبير من الأصوات في الانتخابات التي تجرى به نظرا لكبر عدد أعضاء نقابة الصحفيين والذي يتجاوز حاليا ١٢ ألف عضو.

وأضاف زكريا أن مصر لم تكن عضوا في الاتحاد الدولي للصحفيين - في بدايته نظرا لأن النقابة المصرية مثل غيرها من النقابات العربية ونقابات دول شرق أوروبا كانت عضوا بمنظمة الصحافة العالمية قبل أن ينفرط عقدها مع سقوط الاتحاد السوفيتي وابتعاد معظم دول الكتلة الشرقية عنه وانضمام معظمها لحلف الناتو وبانتهاء عصر المنظمة العالمية للصحافة أصبح الانضمام إلى الاتحاد الدولي للصحفيين هاما.

وأشار زكريا إلى مشاركته في فعاليات المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين ضمن وفد اتحاد الصحفيين العرب كمراقبين، لافتا إلى أن أعمال المؤتمر منذ افتتاحه يوم الثلاثاء وحتى اختتام فعالياته مساء اليوم شهد سلسلة من المناقشات والمشاورات والقرارات المهمة والمتنوعة والتي اقترنت بإقبال شديد من معظم النقابات ورغبة صادقة من الجميع بالعمل الجاد والخروج بنتائج إيجابية من هذا الحدث الكبير الذي تستضيفه دولة عربية لأول مرة.

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