صحف ألمانيا تحتفل بعيد ميلاد أسطورة التنس "شتيفى جراف"

تركز اهتمام الصحف الألمانية الصادرة اليوم الجمعة بالاحتفال بعيد ميلاد أسطورة التنس الالمانية شتيفى جراف التى تكمل اليوم خمسين عاما، بجانب الإشادة بألموت شولت حارسة مرمى منتخب الكرة النسائية فى كأس العالم بفرنسا.



وخرجت صحيفة "بيرجيش مورنجنبوست" بعنوان يقول "تهانينا للأسطورة"، حيث احتفلت بعيد ميلاد أسطورة التنس الألمانية شتيفي جراف، والتي أتمت 50 عامًا.



وسارت صحيفة "برلينر تسايتونج" على نفس النهج، بالاحتفاء بإتمام أسطورة ألمانيا عامها الـ50، اليوم الجمعة.



أما صحيفة "فاز" فخرجت بعنوان يقول "حارسة المرمى مع القلب المقاتل"، في إشارة إلى ألموث شولت، حارسة منتخب سيدات ألمانيا، في بطولة كأس العالم، المقامة خلال شهر يونيو الجاري في فرنسا.