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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:58 م

اليمن: استهداف مطار أبها عمل إرهابي من الطراز الأول

راجح بادي
راجح بادي
أ ش أ
dostor.org/2664538

قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، إن استهداف مطار أبها الدولي، اليوم الأربعاء، من قبل ميليشيات الحوثي عمل إرهابي من الطراز الأول.

وأكد بادي -في تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية- أن الانقلابيين لا يفهمون لغة الحوار بل لغة القوة، لافتا إلى أنه لم يبق أمام التحالف والشرعية سوى العمل العسكري لإنهاء الإرهاب الحوثي.

وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن إصابة 26 مدنيًا إثر سقوط مقذوف معادٍ "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها السعودي الدولي، والذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين، وتم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.

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