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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:38 ص

تنظيم مواعيد المراجعات.. وظيفة أولياء أمور طلاب الثانوية خلال الانتظار

تنظيم مواعيد المراجعات..
آية سالم
dostor.org/2664266

يسارع أولياء الأمور على حجز المراجعات النهائية للثانوية العامة الخاصة بأبنائهم، وخلال ساعات الانتظار تراجع الأمهات المواعيد، وتنظيم جدول الحصص لأبنائهم والتي تأتي عقب الامتحان على الفور، كما تنتظر بعضهن لنهاية اليوم من أجل راحة الطلاب، وهي المرحلة الثانية بعد الامتحان التي يصاحب فيها الأهالي أبنائهم أيضا.

وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، من الصباح الباكر، اليوم الأربعاء، على مدرسة الوراق الثانوية بنات، بمنطقة الوراق، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، لتأدية امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وحرصوا على التواجد منذ الثامنة صباحا على الرغم من أن بداية الامتحان في التاسعة صباحا.

واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.

واعلنت مديرية التربية والتعليمية، عن استعدادتها لامتحانات الثانوية والتي انطلقت صباح يوم السبت الماضي الموافق 8 يونيو، بـ 14 لجنة موزعة علي مستوي المحافظة بإجمالي 2426 طالب وطالبة، للشعبتين العلمي والادبي، الي جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.

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