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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:20 ص

صورة امينة خليل بالهوت شورت مع محمد صلاح في الجونة

امينة خليل بالهوت
امينة خليل بالهوت شورت مع محمد صلاح
وكالات
dostor.org/2661829

أثارت صورة تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضم كلا من الفرعون المصري والفنانة المصرية أمينة خليل، ضجة كبيرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ارتدت خليل هوت شورت جينز فاتح وعليه كيردشان قصير من الأمام وطويل من الخلف، بلون بصلى مشجر وتحتة توب أبيض، كما ارتدت كوتشي باللون الأبيض واكتملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة مربوط.

فيما انهالت الاف التعليقات المعجبة بالصورة التي شاركتها أمينة خليل عبر صفحتها مع الفرعون المصري.

كما كتبت خليل تعليقا منها على الصورة، كان شرف ليا.

يذكر أن محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي يقضي عطلته بالجونة منذ الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي بهدفين نظيفين، لينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2019.

صورة امينة خليل بالهوت شورت مع محمد صلاح في الجونة
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