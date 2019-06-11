صورة امينة خليل بالهوت شورت مع محمد صلاح في الجونة

أثارت صورة تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضم كلا من الفرعون المصري والفنانة المصرية أمينة خليل، ضجة كبيرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.



فقد ارتدت خليل هوت شورت جينز فاتح وعليه كيردشان قصير من الأمام وطويل من الخلف، بلون بصلى مشجر وتحتة توب أبيض، كما ارتدت كوتشي باللون الأبيض واكتملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة مربوط.



فيما انهالت الاف التعليقات المعجبة بالصورة التي شاركتها أمينة خليل عبر صفحتها مع الفرعون المصري.



كما كتبت خليل تعليقا منها على الصورة، كان شرف ليا.



يذكر أن محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي يقضي عطلته بالجونة منذ الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي بهدفين نظيفين، لينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2019.