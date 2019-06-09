112.6 مليون جنيه أرباح "الإسكندرية للأدوية" بالنصف الأول

كشفت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد يوم السبت الموافق 8 مايو الماضى، أاسفر عن اعتماد قائمة المركز المالي للشركة في 30042019، بالإضافة إلى قائمة الدخل عن الفترة من 1072018 حتى 30042019، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 112.607.174 جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 121.625.336 جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذكورة.



يذكر أن "الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية" تعد إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتابعة لوزارة قطاع الأعمال، حيث تعمل الوزارة خلال الفترة الحالية على تطوير أداء شركاتها ودعم البعض منها فى مرحلة فارقة فى ترايخ تلك الشركات خاصة بعد قرب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى.