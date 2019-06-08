أهالي طلاب الثانوية العامة يتجمعون أمام لجان الامتحانات بالغربية

تجمع العديد من أهالي طلاب الثانوية العامة، أمام بوابة مدرسة بسيون الإعدادية ببسيون بمحافظة الغربية، تزامنا مع قرب إنتهاء الوقت المخصص لامتحان اللغة العربية؛ وذلك للاطمئنان على أبنائهم.



وأعرب عدد من الأهالي عن استيائهم، فيما بكت بعض الأمهات بسبب عدم قدرتهن على التواصل مع أبنائهم أثناء فترة الراحة بين مادتي اللغة العربية والدينية؛ للاطمئنان عليهم وإعطائهم بعض الأطعمة والمشروبات؛ خوفا من إصابتهم بحالات الإغماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



يذكر طلاب الثانوية العامة يخوضون، اليوم امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، حيث تستغرق مادة اللغة العربية 3 ساعات، التربية الدينية ساعة ونصف، لينتهي اليوم الأول للماراثون في الساعة 2 ظهرا.



وتنطلق اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.