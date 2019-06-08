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السبت 08/يونيو/2019 - 01:12 م

ضبط 3 حالات غش فردي بلجان الثانوية العامة في بيلا بكفر الشيخ

ضبط 3 حالات غش فردي
كتب _ مصطفى عنز
dostor.org/2657221

رصدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 3 حالات غش فردي لـ3 طلاب بلجنة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية بنين ببيلا، كان بحوزتهم هواتف محمولة، وتم سحب الهواتف منهم، وتم تحرير محاضر بالواقعة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة بثينة عبد الله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه لم يتم رصد أي حالات غش جماعي منذ بدء ماراثون الثانوية العامة صباح اليوم، لافتةً أن ما تم رصده هو 3 حالات غش فردى لـ3 طلاب بلجنة الشهيد المقدم محمد لطفى العشرى الثانوية العسكرية بنين ببيلا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت "كشك"، أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، تعمل على مدار الساعة، وهناك تواصل مستمر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، ومحافظة كفر الشيخ، للإبلاغ عن أي أحداث قد تقع لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات فورية.

الجدير بالذكر أنه يُؤدى نحو 19 ألفًا و460 طالبًا وطالبة امتحانات بالثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى فى محافظة كفر الشيخ، منهم 13 طالبًا بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، و5 طلاب بالمكفوفين، فى 69 لجنة منتشرة بـ13 إدارة تعليمية، على مستوى المحافظة.

وتشهد اللجان الامتحانية، إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الأمن، للحفاظ على سير عملية الامتحانات، حيث نشرت مديرية أمن كفر الشيخ، الأقوال والارتكازات الأمنية المختلفة، ونقاط التفتيش بجميع الشوارع المؤدية إلى مدارس الثانوية العامة ولجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة.

فيما تم استخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة فى تفتيش الطلاب، وتم إغلاق جميع الطرق والممرات المؤدية إلى جميع اللجان، والإبقاء على مدخل واحد يخضع للتفتيش المشدد، لمنع حدوث أى أعمال شغب من قبل الأهالي.

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