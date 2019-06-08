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السبت 08/يونيو/2019 - 10:19 ص

وكيل تعليم كفر الشيخ: نتعاون مع رجال الأمن لإنجاح امتحانات الثانوية

الدكتورة بثينة عبد
الدكتورة بثينة عبد الله كشك
كفر الشيخ- مصطفى عنز
dostor.org/2656921

أكدت الدكتورة بثينة عبد الله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على التعاون مع رجال الأمن وخاصة بلجان بيلا والحامول، كما أنها خصصت 3 مسئولين من المديرية للتواجد خارج لجان مدارس بيلا للتواصل معها.

وشددت "كشك"، على أهمية الالتزام بالجدية فى لجان سير الامتحان دون قلق للطلاب، والعمل على انضباط اللجان، إضافة إلى توفير المُناخ المناسب، والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم، فضلا عن تنفيذ الإجراءات التفتيشية قبل بدء اللجان بوقت كاف، كما حذرت من اصطحاب الطلاب والعاملين باللجان الهواتف المحمول، وكلفت رؤساء اللجان بالتواصل مع رؤساء مراكز التوزيع وغرفة عمليات المديرية بشكل دائم خاصةً حال حدوث أى مشكلة أو عائق.

وأوضحت أن المديرية قامت بتجهيز جميع مقار اللجان الامتحانية من حيث توفير الإضاءة الملائمة، والمراوح، ومبردات المياه، وعكفت على نظافة اللجان، ودورات المياه، لافتة إلى أنه يتم متابعة خطوط سير نقل الكراسات الامتحانية بالتنسيق مع أجهزة الأمن، وكل ما يضمن راحة الطلاب، والمنتدبين لأعمال الامتحانات، وأنها تفقدت الاستراحات، واطمأنت على توفير المتطلبات الضرورية لهم، وهى على تواصل دائم لتلبية الاحتياجات الضرورية على مدار الـ24 ساعة يوميا.

ووجهت بضرورة توفير الجو الملائم والهادئ، والتسيير على الطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر بمنتهى الشفافية والنزاهة والحيادية، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، ومواجهة الغش، ومنع تواجد الهواتف المحمولة، والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولًا بأول، مع التأكد من تحقيق الشخصية الخاص بكل طالب، كما طالبت بتواجد سيدة بكل لجنة للتأكد من شخصية الطالبة المنتقبة أو المراقبة المنتقبة كل دخولها اللجنة.

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