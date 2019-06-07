وزير الصناعة المغربي: نتطلع إلى بناء مشروعات وضخ استثمارات في مصر

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي مولاي حفيظ العلمي، أن العلاقات المصرية -المغربية خاصة ومتميزة، مشددا على حرص العاهل المغربي الملك محمد السادس على دعم هذه العلاقات لخصوصيتها إلى جانب حرصه على إقامة علاقات متميزة مع جميع دول العالم.



وقال وزير الصناعة المغربي إن العاهل المغربي يشجع الحكومة ويحثها دوما على إقامة أواصر التعاون مع الدول الشقيقة ومع كافة دول العالم.



وأعرب العلمي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن تطلعه إلى إقامة استثمارات ومشروعات مشتركة بين مصر والمغرب تشمل العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية.



وقال إن البلدين لديهما كثير من الإمكانيات وبهما صناعات ومشروعات متقدمة ومتطورة منذ أمد طويل، مضيفا أن التعاون الاقتصادي مازال دون طموحات البلدين.



وأوضح أن مصر والمغرب لديهما من الامكانات والقدرات الكثير وأنهما اذا ما تعاونا في مجال التجارة والصناعة وإقامة المشروعات المشتركة يمكنهما تحقيق الكثير.



وأشار إلى أن مؤتمر (سايفاي أفريقيا ٢٠١٩) الذي يعقد حاليا بمدينة طنجة المغربية للعام الثاني على التوالي استطاع أن يحقق نجاحا ملموسا في قطاع التكنولوجيا الرقمية باعتباره من القطاعات المهمة والحيوية للاقتصاد المغربي.



وأوضح أن الشباب المغربي استطاع مواكبة التطورات الدولية ووصل إلى مستويات متقدمة فيما يخص الابتكار، مؤكدا أن وزارته تدعم جميع المبادرات في مجال الاقتصاد الرقمي بدعم من العاهل المغربي الملك محمد السادس.



وأوضح ان المستقبل سيشهد أن يكون قطاع التكنولوجيا الرقمية بوابة للانطلاق من المغرب إلى دول أفريقيا.