تحديد هوية المتهمين بقتل سائق توك توك بمؤسسة الزكاة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من تحديد هوية المتهمين بقتل سائق توك توك وجد مقتولًا وملقيًا خلف أحد المخازن بمنطقة مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج.



أمرت نيابة شرق القاهرة التصريح بدفن سامح مصطفي، سائق توك توك، بعد انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.



كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار الجناة.



وكان قد انتقل فريق من نيابة المرج لمعاينة العثور على جثة سائق توك توك مقتولًا وملقيًا بمنطقة مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج.



وكشف مصدر أمنى بأن المجني عليه هو س. م، 23سنة، سائق توك توك عثر عليه مقتولًا وملقيًا خلف أحد المخازن بمنطقة مؤسسة الزكاة.



وأوضح المصدر بأن المجني عليه متغيب منذ أمس الثلاثاء، وبالبحث عنه عثر عليه مقتولًا وبه عدة طعنات في الصدر بمنطقة مؤسسة الزكاة.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة شاب مقتولا وملقية خلف أحد المخازن بمنطقة مؤسسة الزكاة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تبين بأنها جثة سائق توك توك، وتبين بأنه متغيب منذ الأمس وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.