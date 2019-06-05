الرئيس السوري يؤدي صلاة عيد الفطر في دمشق

أدى الرئيس السوري بشار الاسد الاربعاء صلاة عيد الفطر في مسجد بدمشق كما أفادت الرئاسة.



وتوجه الرئيس الى غرب العاصمة الى جامع حافظ الأسد، الذي يحمل اسم الرئيس السوري الراحل، بحسب صورة نشرتها الحسابات الرسمية للرئاسة على شبكات التواصل الاجتماعي.



وأدى الصلاة الى جانب مسؤولين دينيين كبار وخصوصا مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون. وأظهرت صور أخرى الرئيس السوري محاطا بعشرات المصلين لتهنئته بمناسبة عيد الفطر.



ومنذ اندلاع النزاع في سوريا، لا يظهر الرئيس السوري علنا الا بشكل محدود كما أنه من النادر أن يغادر دمشق.



وفي السنوات الماضية شكلت الأعياد الدينية مناسبة للرئيس للظهور علنا وفي بعض الأحيان خارج العاصمة، ففي يونيو 2018 قام بزيارة مدينة طرطوس الساحلية في غرب البلاد للمشاركة في صلاة العيد.



كما قام بزيارتين رسميتين إلى إيران وروسيا، حليفتا النظام السوري.