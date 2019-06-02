محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 69.89%

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، نتيجة امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بنسبة نجاح بلغت ٨٩. ٦٩%.



وقال محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة - في بيان اليوم الأحد - إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 90 ألفا و861 طالبا وطالبة، حضر منهم 89 ألفا و517.. موضحا أنه نجح منهم 62 ألفا و559 طالبا وطالبة.



وأضاف أن إدارة بندر دمنهور جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح ٨٧. ٨٦%، ثم بندر كفر الدوار بنسبة ٦٨. ٧٤%، ثم إدارة كوم حمادة في المركز الثالث بنسبة ٤٨. ٦٤%.



وأشار إلى أن الطالبة هاجر إبراهيم عبدالله سليمان حصلت على المركز الأول بإدارة إيتاي البارود التعليمية مدرسة جنبواي عين غرب بنسبة ٨٢. ٩٩%، والطالبة أسماء أيمن محمد العريان بإدارة بندر دمنهور مدرسة لغات البحيرة حصلت على الترتيب الثاني بنسبة ٦٤. ٩٩%.. كما تم اعتماد نتيجة إتمام امتحان مرحلة التعليم الأساسي القسم المهني بنسبة نجاح ٦٢. ٨٦%.