القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
عالم
السبت 01/يونيو/2019 - 11:23 م

وزير خارجية فلسطين يرحب بقرارات مؤتمر التعاون الإسلامي

وزير الخارجية والمغتربين
وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي
dostor.org/2651214

رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بالقرار الهام الذي تبناه مؤتمر التعاون الإسلامي في قمته الرابعة عشرة في مكة، معتبرا أن ما جاء في القرار من مواقف وقرارات واضحة هي بمثابة رد جماعي إسلامي على السياسات والخطوات التي تتبناها الإدارة الأمريكية الحالية ضد حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية بشكل خاص والأمة الإسلامية بشكل عام.

وأشار المالكي في تصريح، مساء اليوم السبت، إلى أن القرار المطول والتفصيلي "يحتوي على عدة محاور مهمة، بما في ذلك مساندة دول التعاون الإسلامي للشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب السياسية والاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التأكيد على رفض اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية غير الشرعي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعم التحرك الفلسطيني الدولي لحماية حقوق شعبنا، بما في ذلك محاسبة إسرائيل قانونيا وسياسيا ودعم استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وتابع "أكد القرار أيضا وحدانية التمثيل الفلسطيني وأن منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس هي الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين والوحيدة المخولة بالحديث بالنيابة عنه أو تمثيله وهذه رسالة في غاية الأهمية، خاصة في ظل التحركات الأمريكية التي تتجاهل قيادة الشعب الفلسطيني الشرعية وتبحث عن شخصيات مغمورة ترضى بمشروع الإدارة الإقصائي وتروج له".

ولفت إلى أن المؤتمر الإسلامي "أعاد التأكيد على تمسكه بالشرعية الدولية وشدد على رفضه المطلق لأي خطة أو مشروع لا يتضمن الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ولا يضمن تجسيد الاستقلال الوطني على الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1976 وعاصمتها القدس الشريف، وهذا الموقف في غاية الأهمية لأنه يقطع الطريق أمام أي محاولة للالتفاف على حقوق شعبنا والتخلي عن المرجعيات الدولية ويؤكد دعم الدول الإسلامية الواضح للمطالب الوطنية والسياسية الفلسطينية".

وكشف وزير الخارجية والمغتربين أن المؤتمر قد دعم المبادرة التـي قدمها الرئيس محمـود عبـاس، في مجلس الأمن عام 2018، ودعا الأطراف الدولية الفاعلة الى الانخراط في رعاية مسار سياسي، وتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف بهدف إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية، ومحددة بإطار زمني واضح، تهدف الى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على أساس المرجعيات المتفق عليها لعملية السلام وقرارات الأمم المتحدة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، "كرد على محاولات الالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي إطار المحاولات التي تستهدف ابتزاز موقف سياسي والقرصنة الممنهجة التي تقوم بهـا إسـرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأموال الشعب الفلسطيني، وسرقة عائدات الضرائب الفلسطينية، ومخصـصات ذوي الـشهداء والأسرى الفلسطينيين، للرضوخ للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، أكد وزير الخارجية أن القمة "أدانت هذه الممارسات وأكدت دعم وتوسعة برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني، ولحشد المزيد من الموارد لهذا البرنامج عبر المساهمات الطوعية من الحكومات ومن القطاع الخاص والأفراد والمؤسسات."

وتطرق إلى أهمية تبني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دعم كافة الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ومـساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عـن جرائمها بحـق الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم، بما في ذلك الخطوة التي قامت بها دولة فلسطين بتحريك دعوة قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية لدى محكمة العدل الدولية، لإنجاح هذه المساعي.

وأكد المالكي متابعة وزارة الخارجية لمقررات القمة الإسلامية والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الدول الأعضاء وصولا إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية والاستقلال.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ حوالي 22 ساعة

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ يوم

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى

منذ يومين

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

منذ يومين

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

منذ أقل من شهر

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

الآن

مصطفى البنبانى: الجمهور يميل للإنشاد بسبب الموسيقى

محمد صلاح يتقدم بالهدف الأول لليفربول أمام توتنهام

تامر مرسي يتعاقد مع يوسف الشريف على مسلسل لرمضان 2020

رفع درجات الاستعداد لاستقبال احتفالات عيد الفطر بالمحافظات

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يوتيوب

ألبومات الصور

المصريون يتابعون محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

أكبر مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية

رئيس أزهر الإسكندرية يجتمع برؤساء لجان الشهادة الثانوية لبحث السلبيات

ليلة 27.. صلاة التراويح من مسجد السلطان حسن

رياضة

أول تعليق من محمد صلاح عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا

صلاح يعانق ذات الأذنين.. ليفربول بطلًا لدوري أبطال أوروبا

هاني السيد يفوز بتصميم كأس "مان أوف ذا ماتش" ببطولة أمم أفريقيا

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يوتيوب

الرئيس نيوز

وزيرة السياحة تهنئ "صلاح": "كل المصريين جنبك"

بالصور.. احتفالات صاخبة لـ"ليفربول" بعد فوزه بدورى أبطال أوروبا

مقتل شاب في "اعتصام الخرطوم" بطلق ناري في الرأس

بالصور.. هدف "صلاح" التاريخي في مرمى توتنهام

500 ألف جنيه وراء سقوط مدير المكتب الإعلامى لمحافظ البحيرة

كشكول

برقم الجلوس... احصل على نتيجة الإعدادية ببورسعيد

زيادة أعداد الطلاب بكليات الطب تثير القلق.. وإنذار "التعليم الطبي" يتصدى للتطبيق

محافظ بورسعيد يستقبل الطالب "رومانى" رابع العالم فى الكيمياء الحيوية

جامعة سوهاج تنشئ وحدة للارشاد الأكاديمى لطلاب الطب البشري

جامعة الأزهر تنعي طالب الشريعة والقانون

الأمصار

إطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام بالخرطوم

بـ"سرواله الداخلي".. شرطي يطارد 4 لصوص هاجموا محل مجوهرات

اقتصاد إيران يدخل دائرة الموت.. و"كارثة حقيقية" تحدق بالنظام

اليابان: كوريا الشمالية خطر على الأمن الدولي

روسيا: ارتفاع حصيلة مصابي انفجارات مصنع الديناميت إلى 27 شخصا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

تمساح ضخم يقتحم منزلًا.. والشرطة تنقذ الموقف

مركبة "دراجون" الفضائية تعود إلى الأرض قريبًا

باكستاني يقتل زوجته بعد إصابتها بالإيدز

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

مشروبات الطاقة تؤثّر على ضربات القلب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎