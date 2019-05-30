إيقاف الأمين العام السابق لاتحاد أوقيانيا بسبب قضايا فساد

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأمين العام السابق لاتحاد أوقيانيا تاي نيكولاس ثماني سنوات لاختلاس الأموال والرشوة، بحسب ما ذكرت المنظمة الدولية الخميس.



ويأتي الإيقاف ضمن سلسلة فضائح في اتحاد اوقيانيا الذي أثير جدل حول بناء مقره المترف في أوكلاند.



وجاء في بيان فيفا أن نيكولاس، أحد أعضاء لجان فيفا السابقين أدين بتهمة الاختلاس "وتقديم وقبول الهدايا وغيرها من المزايا".



وتم تغريمه 50 ألف فرنك سويسري (نحو 50 ألف دولار أميركي) وايقافه عن النشاط الكروي لثماني سنوات لمخالفته أنظمة قانون الأخلاقيات لدى فيفا.



تابع بيان المنظمة الدولية "يتعلق التحقيق مع السيد نيكولاس باختلاس أموال فيفا المخصصة للاتحاد الاوقياني بين 2014 و2017 في ما يتعلق بمنزل كرة القدم، فضلا عن المزيد من المزايا غير المبررة التي تم قبولها أو تقديمها لعدة مسؤولين كرويين وأفراد آخرين".



واستقال نيكولاس من منصبه في ديسمبر 2017 معللا قراره بـ"أسباب شخصية".



بعدها بأشهر قليلة، جاء دور رئيس الاتحاد القاري ديفيد تشونغ الذي أوقف لست سنوات من قبل فيفا. وأصبح تشونغ رئيسا للاتحاد الاوقياني في 2011 بعد إيقاف سلفه رينالد تيماري لقضايا فساد.



وفي مارس أوقف فيفا نائب رئيس الاتحاد لي هارمون ثلاثة أشهر، بعد تحقيق حول إعادة بيع تذاكر مونديال روسيا 2018.