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الخميس 30/مايو/2019 - 12:17 ص

للسنه الثانية.. "نجوم الرياضة" يشهدون المباراة الختامية لكأس مي البطران

للسنه الثانية.. نجوم
محمد الشريف وإسلام نصير
dostor.org/2648180

نظمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، الدورة الرمضانية لكرة القدم بنادي الهرم الرياضي للعام الثاني علي التوالي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الرياضة.

أقيم نهائي كأس الدكتورة مي البطران الرياضي الثاني، بين فريقي ( ليفربول المنفي - ونجوم مصر )، وشهد المباراة النهائية حضور كل من العميد محمد مرجان، والكابتن فتحي مبروك، والكابتن هشام حنفي، والكابتن خالد بيبو، وأمين حزب مستقبل وطن، والقيادات التنفيذية والشعبية وعائلات المحافظة، وهي المباراة التي انتهت بركلات الترجيح لصالح فريق ليفربول المنفي.

وشهدت الدورة إقبالا غير مسبوقا من الشباب بمختلف الاعمار، للمشاركة في الدورة الرمضانية، وابراز المواهب والمهارات الكثيرة من فئات الشباب، وسط حالة من السعادة والبهجة سيطرت على الجميع، من تنظيم الدورة من قبل المسؤولين، وإتاحة الفرصة لمختلف الأعمار فى المشاركة من خلال الفرق الرياضية المختلفة، وذلك للاحتفال بأيام شهر رمضان المبارك.

ومن جانبها قالت الدكتورة مي البطران، إن هذه الفعاليات تأتي للاحتفال بأيام شهر رمضان، باختلاف الشهور الأخرى، لدعم الرياضة المصرية والشباب وإظهار طاقتهم الإيجابية وهو الهدف الأسمى التي نسعى له دائما خاصة وأن الشباب هم العمود الأساسي لبناء الدولة، لا سيما وأن هذه الفاعليات تأتي تزامنًا مع استضافة مصر لبطولة أمم إفريقيا.

وأكدت "البطران" أنها تثق في قدرة وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات المعنية بتنظيم بطولة أمم أفريقيا بخروجها بالشكل الأمثل الذي يليق بالدولة المصرية.

وحرصت "البطران" على الاحتفال بعيد ميلادها مع أهالي الدائرة وبين الشباب المشاركين في البطولة الرمضانية سواء اللاعبين أو المشجعين، مقدمه لهم جميعًا الشكر على الحضور المشرف والأداء الرياضي المتميز.

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