محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

نعى اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط؛ ببالغ الحزن والآسى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط الذى توفى منذ قليل، إثر حادث مرورى أثناء تفقده الأكمنة المرورية بطريق "القوصية- أسيوط"؛ داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة متمنيًا لأسرته الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وجميع المصابين فى الحادث.



وأعلن محافظ أسيوط، تنظيم جنازة عسكرية للفقيد غدا الخميس فى تمام الساعة التاسعة صباحا أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط بمشاركة أسرة الفقيد الراحل وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، مشيرًا إلى إعلان حالة الحداد بالمحافظة وإلغاء كافة الفعاليات والاحتفالات قائلًا: "نحتسبه عند الله من الشهداء لأنه توفى أثناء أدائه واجبه الوطنى فى تفقد بعض الأكمنة المرورية".