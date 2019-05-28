القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:56 م

محمد المعتصم يكتب: يوميات رمضان (23)

محمد المعتصم يكتب:
dostor.org/2646819

* كانت المنافسة على اشدها بين شيرين سيف النصر وجيهان نصر.. يتشابهان في كل شيء من أول الطيبة والجدعنة والجمال وحتى ان الاتنين ما بيعرفوش يمثلوا.. شكلهم حلو لكن مافيش موهبة اختفت شيرين ثم عادت ثم اختفت من جديد.. واختفت جيهان بعد زواجها من أحد الأثرياء ولم تظهر واكتفت بحياتها الاسرية وبإدارة ممتلكات باسمها في السعودية وأكثر من دولة.. عقبال ياسمين صبري لما تتجوز وتتفرغ لادارة ممتلكاتها.

* بالمناسبة ياسمين صبري من الممكن أن تصبح نجمة بمعني الكلمة وتستغل جمالها ومتابعيها على السوشيال ميديا والاعلام الذي ينقل اخبارها.. لو فرغت نفسها كام شهر وتعلمت "التمثيل ".

* برنامج "مجموعة إنسان" على قناة ام بي سي استضاف الفنان بيومي فؤاد والمذيع سأله عن سر هجوم مفيد فوزي عليه.. بيومي قال ان الاستاذ مفيد ظهر في احد البرامج وهاجمه بلا سبب وقال ارحمنا وانه ما بيضحكش.. وبمنتهي الحرفنه ردها بيومي: " أنا لا أستطيع أن أضحك مفيد فوزي، وده شرف عظيم إني مبضحكش أستاذ مفيد، لأني لو بضحكه هيبقى ضحك قديم قوي".

* أحمد صلاح حسني كان لاعب موهوب جدا واعتزل مبكرا تحديدا كان عمره 26 واتجه للفن ولحن أغنية لحماقي وقدم عدة تجارب نتمني ألا تكون أخرها " حكايتي".

* الاتحاد الأفريقى يوقف الحكم المصري جهاد جريشة 6شهور.. مظلوم ام يستحق الإيقاف.. على اتحاد الكرة ان يعلم ان اعلان عقوبة الحكم يمكن إعلانها عادي

* لست معترضا بالمناسبة على إيقاف جهاد جريشة لكن اهي ذنوب وبتخلص

* المفروض بعض ضيوف رامز جلال يدفعوا له فلوس.. بعضهم يعود اسمه في الظهور بعد ما يطلع ترند


* اغنية عايدة الأيوبي في اعلان مستشفي أهل مصر هي ثاني أسوأ شيء بعد اغنية يا الميدان

* اغنية انت البطل إنتاج شركة دهانات معروفة.. هي من تحملت النفقات بالكامل..من كلمات وألحان وتسجيل وتصوير.. تحملت النفقات واهدت الاغنية لمستشفي ٥٧
من بين النفقات كان أجر محمد منير، ومنير آجره مرتفع لكنه خفض الأجر في هذه الأغنية.. وطلب ان يتم تحويل الشيك لصالح مستشفي أورام في اسوان.. دي القصة باختصار لا مستشفي ٥٧ دفعت نصف مليون جنيه من أموال التبرعات كما قيل ولا منير اخد شيء في جيبه اصلا.

* ميزة مسلسل ولد الغلابة انك ممكن تفوت حلقتين وترجع تلاقي المسلسل على حطة ايدك واحمد السقا قاعد بيحكي لمي عمر بالحسنة والنضارة المكسورة

* هشام سليم واحد من أهم نجوم رمضان.
* فيه ممثل عبقري اسمه محمود البزاوي.. الممثل ده لازم يتحط في محمية او نمضيه على كمبيالات ما يشتغل مع ايمي سمير غانم ولا جوزها ولا مي عز الدين ولا ياسمين عبد العزيز

* اتابع كلبش للعام الثالث ولو في العمر بقية سأتابع الأجزاء التالية.. وفي اعتقادي اننا نحتاج لمثل هذه النوعية من الأعمال نريد خلق حالة البطل الاسطوري الذي يقتدي به الكثيرين لكم اتمني ان نقلده في بطولاته ولا نكتفي ان كل واحد فينا يربي شنبه ويعمل لنا فيها باشا مصر

* دعاء اليوم: اللهم يسر لنا أمورنا وامنحنا الرضا

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