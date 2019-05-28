لجنة المسابقات: لا تعديل على موعد مباريات الدوري

أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، استمرار العمل بجدول مسابقة الدوري الممتاز الذي أعلن عنه مؤخرا، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ويوم 3 يونيو المقبل قائمة في موعدها.



وأوضحت لجنة المسابقات، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم غدا بإعلان موعد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز، وكذلك اللقاءات المتبقية من بطولة كأس مصر.



وقالت اللجنة، إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيري تمسك بموعد انطلاق معسكر المنتخب يوم 6 يونيو المقبل، استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.