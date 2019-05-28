الرئيس الجزائري يبحث تطورات الأوضاع السياسية ومسار انتخابات الرئاسة

بحث الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزرائه نور الدين بدوي، الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.



وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم أن بن صالح استقبل اليوم بدوي، حيث تطرقا إلى الوضع السياسي الراهن في البلاد، والعقبات التي تواجه مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة.



من جهة أخرى، شدد بن صالح على ضرورة توفير كل الشروط اللازمة لضمان راحة الطلبة والمعلمين وحسن سير امتحانات نهاية العام لجميع السنوات الدراسية، حيث قدم بدوي عرضا حول الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان التنظيم المحكم لامتحانات نهاية السنة الدراسية، والتحضيرات المتعلقة بموسم الاصطياف، وكذلك الإجراءات المصاحبة لنهاية شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك.



وأكد ضرورة استغلال كل الإمكانات المتاحة والتنسيق المحكم بين جميع القطاعات المعنية، من أجل ضمان أمن سلامة المصطافين، لاسيما في الشواطئ والطرقات.