كاظم الصرايفي ينتج برنامج لرعاية غير القادرين من أبناء الوطن العربي

يستعد الشيخ كاظم مجيد الصرايفي رجل الأعمال العراقي، لإنتاج برنامج ضخم لرعاية البسطاء من أبناء الوطن العربي، وتلبية كافة احتياجاتهم.



وكشف "الصرايفي" في تصريحات من مكتبه الإعلامي اليوم الثلاثاء، أن فكرة البرنامج تتمحور حول اكتشاف احتياجات البسطاء في عدد من الدول العربية، والعمل على تلبيتها لهم، مع استضافة والاتفاق مع رجال الأعمال للمشاركة في هذا العمل الخيري الضخم.



وأوضح، أنه بصدد الاتفاق على اسم البرنامج ومقدمه ومعديه ليخرج بالشكل اللائق، بينما رفض الكشف عن القناة العارضة، مؤكدًا أنها ستكون مفاجأة.



ويعد الشيخ كاظم مجيد الصرايفي، هو رجل أعمال شاب ومدير إحدى الشركات ويعمل في مجال النفط والغاز، ويمتلك أراضي وبساتين في مدينة الزبير، ودار ضيافة هي الأولى والفريدة من نوعها في العراق من حيث التصميم والفخامة، بينما يحرص الصرايفي على المساهمة في بناء عدد من المدارس والمستشفيات عل نفقته الخاصه ويكون العلاج فيها مجانًا.