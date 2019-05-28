الأهلى يقرر سفر سعد سمير ونيدفيد إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات جديدة

استقر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، على سفر الثنائي سعد سمير، وكريم نيدفيد، إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة، للخضوع لفحص طبي جديد، ومدى تحسن حالتهما، بعد أن قاما بأداء برنامج محدد من الطبيب الألماني الذي أشرف على علاجهما.



ويؤدي كريم نيدفيد تدريبات بشكل منتظم فى صالة "الجيم"، بعد الجراحة التى أجراها في الغضروف، كما أنهى سعد سمير المرحلة الأولى في البرنامج الذي يقوم بتنفيذه خلال هذه المرحلة، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا كبيرًا في حالة الثنائي.



ووفقًا للبرنامج العلاجى، تقرر أن يتوجه سعد سمير وكريم نيدفيد إلى ألمانيا، على أن يحدد الموعد في غضون الفترة المقبلة؛ من أجل الاطمئنان على حالتهما، والبدء في تنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي؛ تمهيدا لعودتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي.