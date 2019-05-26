"الأعلى للإعلام" يكشف تفاصيل تأخر صرف زيادة بدل الصحفيين

قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس لم يصله بعد بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالزملاء المقيدين الجدد بنقابة الصحفيين، والذين قد تم قبولهم فى شهر فبراير الماضي.



وأضاف سليم خلال تصريحات لـ"الدستور" أن قيمة الزيادة "420 جنيها" فى البدل والتى حصل عليها نقيب الصحفيين من المرجح أن يتم تحويلها من وزارة المالية، غدًا الإثنين، إلى المجلس الأعلى للإعلام الذي سيقوم فورًا بتحويلها للنقابة لصرفها للأعضاء.



وأوضح "سليم"، أن المجلس حريص على سرعة سير إجراءات صرف البدل لأعضاء نقابة الصحفيين، وفى انتظار تحويل مبالغ البدل من وزارة المالية لاتخاذ إجراءات الصرف.



فى السياق ذاته قال حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه سيتم صرف بدل التكنولوجيا بدون زيادة حتى يتم ضخ قيمة الزيادة على البدل وتحويله فورًا للصحفيين.



وتابع الرمحي في تصريح له "سيتم صرف البدل والزيادة الجديدة، ولكن البدل وحده والزيادة وحدها لدواعٍ فنية ليس أكثر".



وقال مصدر بنقابة الصحفيين إن النقيب ضياء رشوان وجه بصرف بدل التدريب للأعضاء الصحفيين الجدد، والذين تم قبولهم فى فبراير الماضي عن شهر مايو فقط من ميزانية النقابة، غدًا الإثنين، من ميزانية النقابة الخاصة لحين وصول الشيكات من وزارة المالية.



وأوضح المصدر أن زيادة البدل للأعضاء القدامي، سيتم صرفه خلال أيام قليلة مع وصول شيكات وزارة المالية والمرجح وصولها غدًا للمجلس الأعلى للإعلام وفقًا للوعود الذى أعلنها نقيب الصحفيين.