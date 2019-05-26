القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
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الأحد 26/مايو/2019 - 04:00 ص

اليوم.. محاكمة 43 متهمًا فى "حادث الواحات"

محاكمة 43 متهمًا
محاكمة 43 متهمًا فى "حادث الواحات"
عادل عبد العال
dostor.org/2643457

تستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، محاكمة 43 متهمًا محبوسين، واثنان هاربين في حادث الواحات، والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري "ليبى الجنسية "، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصري المتوفي عماد الدين أحمد، وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية، وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة، وتصنيع المتفجرات، وتسلل لمصر لتاسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية، وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذًا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذًا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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