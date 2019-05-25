الحزم يضمن البقاء في الدوري السعودي بعد مباراة غريبة

بعد مباراة متقلبة وغريبة، فاز الحزم بركلات الترجيح 3-2 على الخليج في ملحق الصعود والهبوط ليضمن الفائز البقاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الجمعة.



وفاز الحزم 1-صفر على أرضه في لقاء ذهاب الملحق يوم الاثنين الماضي ورد الخليج صاحب الأرض بالتفوق بالنتيجة ذاتها بفضل هدف من لاسينا ديابي في الدقيقة 64 ليتم اللجوء إلى وقت إضافي بعد التعادل 1-1 في مجموع المباراتين.



وأحرز محمد الصيعري هدفا للحزم في بداية الوقت الإضافي وكاد على أعتاب الخروج بالانتصار في مجموع المباراتين قبل أن يسجل ديابي هدفا في الثواني الأخيرة لأصحاب الأرض.



وتعادل الفريقان 2-2 في مجموع المباراتين لكن بدا أن الحكم البولندي شيمون مارتشينياك غير متأكد إن كان سيتم اللجوء إلى قاعدة الهدف خارج الأرض أم سيلجأ إلى ركلات الترجيح.



وبعد مشاورات طويلة مع المسؤولين وارتباك في المدرجات تقرر اللجوء إلى ركلات الترجيح حيث تألق مليك عسلة حارس الحزم وأنقذ ركلتين ليقود ناديه للانتصار.



وضمنت فرق أبها وضمك والعدالة الصعود إلى دوري المحترفين بينما هبط القادسية والباطن وأُحد.