لاهاي: اتفاق بريكست "ليس قابلًا لإعادة التفاوض" عليه بعد استقالة ماي

حذّر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي من أنّ الاتّحاد الأوروبي لن يقبل بإعادة التفاوض على اتّفاق بريكست مع الشخصية التي ستخلف تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية التي أعلنت الجمعة استقالتها من زعامة الحزب الحاكم وبالتالي من رئاسة الوزراء.



وبعد ساعات على إعلان ماي استقالتها بسبب إخفاقها ثلاث مرات في تمرير اتفاق بريكست في البرلمان البريطاني، قال روتي خلال مؤتمر صحفي في لاهاي إنّ "اتفاق الانسحاب ليس قابلًا لإعادة التفاوض عليه".



وأضاف أنّ الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "زاد بدلًا من أن يقلّ"، مشدّدًا في الوقت نفسه على أنّ "هولندا مستعدة لكلّ الاحتمالات، بما في ذلك سيناريو خروج (بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) من دون اتّفاق".



ويعتبر موقف روتي هذا الأكثر تشدّدًا بين المواقف التي عبّر عنها القادة الأوروبيون حتى الساعة، وهو يضع بعضًا من الطامحين لخلافة ماي في مأزق لأنّهم قالوا إنهم سيسعون لإعادة التفاوض على اتفاق بريكست الذي أبرمته ماي مع بروكسل.



وأضاف رئيس الوزراء الهولندي: "المشكلة لا تكمن في تيريزا ماي" بل في الشروط الصارمة التي وضعتها بريطانيا لإبرام أي اتفاق مع بروكسل.

وأعلن روتي في مؤتمره الصحفي أنّه اتّصل بماي عقب إعلانها استقالتها.



وقال: "لقد اتّصلت بها على الفور صباح اليوم وقلت لها إنّني أعتقد أنّ ما قامت به في السنوات الأخيرة كان شجاعًا وإنّها عملت في ظروف غاية في الصعوبة للتوصّل إلى بريكست".



ورفض رئيس الوزراء الهولندي التعليق على الشخصية التي يمكن أن تخلف ماي. وقال "لن أعلّق على بوريس جونسون ولا على سواه من المرشحين. علينا أن ننتظر النتيجة".