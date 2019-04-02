بلاغ يتهم نقيب الصحفيين الأسبق بالإسكندرية بنشر أخبار كاذبة

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اتهم فيه عامر عيد نقيب الصحفيين الأسبق بالإسكندرية، بتعمده نشر أخبار كاذبة وإشاعة اليأس والإحباط بين المواطنين، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وذلك عبر مقالاته التي ينشرها من خلال الموقع الإلكتروني لجريدة اللواء الدولية، والتي يترأس مجلس إدارتها وتحريرها.



وجاء في البلاغ رقم 2383 لسنة 2019 عرائض محامي عام أول، أن المقدم ضده البلاغ عامر عيد، دأب ومن خلال مقالاته على نشر تلك الأخبار الكاذبة، وآخرها مقالة بعنوان "تمهيدا للاستفتاء على التعديلات الدستورية السيسي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات" وهو الأمر الذي يعتبر تحريضا مباشرا على سياسات الدولة وتكذيب للقرارات التي تصدرها مؤسساتها، وهو ما أصاب جموع المواطنين بالإحباط، وهو الهدف الرئيسي من نشره لتلك الأخبار، إضافة إلى مقالات أخرى دأب المقدم ضده البلاغ على نشرها، جميعها تصب في مصلحة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، والتى تستهدف مؤسسات الدولة بأكملها، وهو ما يمثل جريمة التشارك مع جماعة إرهابية محظورة قانونا لتحقيق أغراضها الإجرامية.



وطالب "محمود" في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لـ عامر عيد؛ لارتكابه الجرائم المنوه عنها في هذا البلاغ، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.