ضبط منجد وعاطل حولا منزل إلى ورشة تصنيع أسلحة بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع في شبرا الخيمة.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، أكدتها تحريات المباحث مفادها قيام كل من "مصطفى. خ. ع" وشهرته "مصطفى البرديسي" منجد، و"مصطفى. م. ر" عاطل، باتخاذهما ورشة بمسكن المتهم الأول لتصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية.



وعقب تقنين الإجراءات تم العثور على بعض أدوات التصنيع منها "2 سلاح نارى فرد خرطوش محلي الصنع، 6 طلقات من ذات العيار، مكواة لحام، 26 قطعة حديد، 2 قطعة حديد، 7 ماسورة، جزء من هيكل سلاح فرد، زينة طبنجة صوت، هيكل طبنجة صوت، 3 مفك، سلاح أبيض سنجة، 2 سلاح أبيض مطواة".



وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا بصحتها، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.