أشرف زكى: تحليل مخدرات لـ«الممثلين الجدد» وطلاب وموظفى «أكاديمية الفنون»

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، إن الفنانين خالد أبوالنجا وعمرو واكد، أهانا الوطن، والذى يعد «خطًا أحمر» للجميع، كاشفًا عن أنهما «مشطوبان» من النقابة قبل واقعة حضورهما جلسة تحريضية ضد مصر فى «الكونجرس» الأمريكى، لكونهما لم يدفعا الاشتراك السنوى. وأعلن «زكى»، الفائز مؤخرًا بمنصب نقيب الممثلين بالتزكية، فى حواره مع «الدستور»، اعتزامه إجراء تحليل مخدرات لطلاب وموظفى «أكاديمية الفنون»، التى يشغل منصب رئيسها أيضًا، مع تعميم ذلك على الأعضاء الجدد بالنقابة، نظرًا لصعوبة تطبيقه على كل الأعضاء الحاليين.

■ بداية.. هل الفوز بمنصب النقيب بالتزكية يختلف عن المنافسة بوجود مرشح آخر؟

- جميل أن تتنافس أمام مرشح آخر، لكن ما حدث فى الانتخابات الأخيرة من فوزى بالتزكية كان مفاجئًا للجميع، خاصة أنه يحدث للمرة الأولى فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية منذ نشأتها.

وبفضل الله والحمد لله، خضت من قبل المنافسة على منصب النقيب أمام مرشحين أقوياء، وفزت باكتساح، وهذا يحملنى مسئولية كبيرة والتزامًا، بعد أن منحنى أعضاء الجمعية العمومية ثقتهم، ولكونى شخصًا مهمومًا بالنقابة وبقضاياها.

■ ما التغييرات المقبلة التى ستشهدها النقابة؟

- أهم شىء تغيير اللائحة، لأنها تُقيّدنا فى كثير من الأمور، وخلال هذه الفترة نعمل على تدشين «دار المسنين» وافتتاحها لنصبح النقابة الفنية الأولى التى لها دار للمسنين، ومقرها فى مدينة السادس من أكتوبر.

وسنعقد جلسات لبحث ملف الإنتاج الفنى، فى ظل وجود «عبث» يحدث فيه خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما رفعت الدولة يدها عن الإنتاج، وأصبحنا نتعامل مع منتجى القطاع الخاص. وأتمنى أن نصل إلى وضع يرضى الجميع، وأن نخرج من تلك الأزمات، وأن يعم الخير على الجميع، وتسير حركة الإنتاج بشكل قوى.

■ لماذا اجتمعت مع وزيرة الثقافة خلال الفترة الماضية؟

- ناقشنا أمورًا عدة، من بينها عودة «عيد الفن» مرة أخرى، والوزيرة كان لديها حماس شديد فيما يتعلق بهذا الأمر، وتتمنى أن يُقام خلال مارس الجارى، أو أبريل المقبل، وأعتقد أن هناك أمورا إيجابية ستحدث بخصوص هذا الملف.

■ ما أهم الملفات التى انتهت منها النقابة؟

- هناك ملفات عدة انتهينا منها، أهمها ملف الإسكان، بتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، وأعتبره ملفًا مهمًا لأنه كان حلم كثير من الأعضاء، وتوقف بسبب أمور خاصة بشركة الإنشاء والبنوك وغيرها.

■ ما الجديد فيما يخص مشروع العلاج؟

- نظام العلاج فى النقابة أفضل نظام علاج فى مصر، والنقابة ـ وأنا بشكل شخصى لن أتخلى عن أى عضو بالجمعية العمومية، ولا عن أى فنان، وأتحدى أن تكون هناك حالة مرضية تخلينا عنها.

وأتمنى أن تكون فكرة دار المسنين التى تحدثت عنها مسبقًا خطوة جيدة، وأرى أننا النقابة الوحيدة التى بها هذا المشروع، إضافة إلى وجود نادٍ ومسرحٍ ومشروع إسكان، وهناك تجهيزات قوية وكبيرة ستتم خلال الفترة المقبلة.

■ كيف تنظم وقتك فى كل هذه المناصب؟

- طول عمرى موظف حكومى، والنقابة ليست وظيفة، فهى خدمة تطوعية، ومنذ أن تخرجت، أذهب إلى عملى، سواء كنت معيدًا أو أستاذًا أو رئيسًا للبيت الفنى للمسرح.

فى فترة النهار، أكون فى وظيفتى الحكومية، وأتابع فى الوقت نفسه مشكلات النقابة والأعضاء، فأنا مهموم بالنقابة، وأتفاعل مع مشكلات الأعضاء «عارفهم وعارفينى.. حافظهم وحافظنى».

■ هل أثرت هذه المناصب على الممثل أشرف زكى؟

- منذ عودتى لنقابة المهن التمثيلية قصرت بشكل كبير، فالتمثيل قضية ذهنية، ولكن أنا من اخترت فى النهاية، وجاء ذلك على حساب عملى الذى أفخر به وهو التمثيل أو الإخراج.

■ هل سنراك فى موسم الدراما الرمضانى المقبل؟

- فى رمضان المقبل أشارك بأعمال قليلة، فأظهر كضيف شرف فى مسلسل «قمر هادى» مع الفنان هانى سلامة، وخارج السباق الرمضانى وخلال أيام سيتم عرض مسلسل «بحر» من بطولة الفنان ماجد المصرى، وانتهيت من تصويره، وأقدم به شخصية شيخ حارة.

■ ما تعليقك على قرار النقابة تجاه خالد أبوالنجا وعمرو واكد؟

- أحب أن أوضح فى البداية أنهما مشطوبان من سجلات النقابة؛ لأنهما لم يدفعا الاشتراك السنوى، وأرد على من يقول إننى لم أحقق معهما، بأنهما ليسا على قوة النقابة.

■ بشكل شخصى.. كيف ترى موقفيهما بعيدا عن كونك نقيبًا للممثلين؟

- أرى أنهما أهانا الوطن، «عايز تقول حاجة تعالى قولها هنا، انتقد هنا، تكلم هنا»، ولكن لا تذهب للكونجرس الأمريكى لتستقوى على مصر، هل هانت عليهما مصر؟ وأؤكد أن الوطن خط أحمر.

■ ما رأيك فى طلبات الأعضاء بتشغيلهم فى الوسط؟

- حاليا، هناك المنصة الإلكترونية التى توفر بيانات جيدة جدا للمخرجين والمنتجين، أراها خير وسيلة للترويج والتسويق بعيدا عن الوساطات، وأنا لا أستطيع أن أقول لأى منتج «شغل ده معاك»، ولكننا أرسلنا خطابات بأنه لا بد أن يحترم الجميع قوانين ولوائح النقابة، ولا بد أن يلتزم بها المنتج. وأقول إن كل فنان ستكون له صفحة خاصة به، يضع الفيديوهات والصور عليها، وسنصنع له أرشيفا.

■ كيف تتعامل النقابة مع ممثل يقرر الغناء أو العكس.. مثل محمد رمضان؟

- «رمضان» وهو عضو فى نقابة المهن التمثيلية، حصل على تصريح من نقابة الموسيقيين، وكذلك أى مطرب يريد التمثيل، يحصل على ترخيص من «الممثلين» بذلك.

■ ما نتائج الورشة التى قدمتموها على مسرح النهار؟

- نقيمها فى الوقت الحالى، وأرى أن ورش العمل عامة، خطوة على الطريق الصحيح، سواء كانت ورشًا لأعضائنا، أو ورشًا لمن يريد الانتساب للنقابة.

■ قلت إن هناك خطة لعمل مسابقات بالمدارس مثل «أراب جوت تالنت».. ما الجديد؟

- اجتمعت مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى محافظة الجيزة، وتناقشنا فى هذا الموضوع، وسنقيمه على مستوى الجمهورية، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم لديها حماس شديد تجاه هذا الموضوع، وسيتم التنسيق بين الوزارتين، وطلبت من وكيل الوزارة، أن يحصر المدارس فى منطقة الجيزة، وبشكل خاص المدارس التى بها مسارح، حتى نبدأ فى تطويرها وتجهيزها للمشروع.

■ هل ستُفعل تحليل المخدرات؟

- بالفعل سوف نطبق تحليل المخدرات، فهو من الأمور المهمة جدًا، وسيتم تطبيقه فى أكاديمية الفنون على الطلبة والموظفين، وسيكون بشكل مفاجئ، لكن صعب جدًا أن يتم تفعيله على أعضاء نقابة المهن التمثيلية، لكن من الممكن تطبيقه على الأعضاء الجدد، وأنا مع الفكرة بشكل عام فى الدولة، «ما ينفعش شخص يتعاطى المخدرات يتحكم فى أرواح الناس».

■ ما التجديدات التى تجرى فى أكاديمية الفنون؟

- بالفعل هناك تجديدات كبيرة من الداخل ومن الخارج، وسوف يرى المارة شكلًا مختلفًا وتصميمًا رائعًا لأكاديمية الفنون، مع الرسم على سور الأكاديمية بـ«الجرافيتى».

