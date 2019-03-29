مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي اليوم السبت 30-3-2019 في الدوري المصري

تنقل قناة النيل للرياضة مباراة الأهلي والزمالك والتي يعود للتعليق على أحداثها مدحت شلبي بعدما عاد من جديد للشاشة عقب غلق قناة بيراميدز ومن المرتقب أن يقود مدحت شلبي ستديو تحليلي من أجل تحليل كل مايدور حول المباراة وخروج اللاعبين وكواليس المباراة.



كما تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والزمالك وقد يقوم بالتعليق على أحداثها أحمد شوبير، ويترقب الجمهور مباراة ممتعة خاصة وأن نتيجتها وللمرة الأولى من فترة طويلة ستحسم صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري والذى يتصدره حاليا الزمالك وبفارق نقطتين عن الأهلي وهو مايعطي للقمة بين الاهلي والزمالك هذه المرة نكهة خاصة للغاية.

