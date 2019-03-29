بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم السبت 30-3-2019

تقدم "الدستور" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 في الدوري المصري، السبت 30-3-2019.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك التي تقام على ستاد "برج العرب"، عبر قنوات "النيل الرياضية، On Sport HD" في تمام الساعة 7 مساءً.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، ويليه النادي الأهلي في المركز الثاني بفارق نقطتين، ويعد هذا اللقاء بين قطبي الكرة المصرية القمة رقم 117 من مواجهاتهما في الدوري المصري.