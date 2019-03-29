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الجمعة 29/مارس/2019 - 10:06 م

رؤساء الأحزاب في جلسة حوار "التعديلات الدستورية": نقاشات بناءة وملحوظات (فيديو)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2571469

أبدى عدد من رؤساء الأحزاب ملاحظات خلال جلسة الحوار المجتمعى الرابعة حول التعديلات الدستورية، التي عُقدت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، وحضور رؤساء الأحزاب المصرية، وشباب تنسيقية الأحزاب.

وحرص رئيس مجلس النواب على توجيه الدعوة لنحو 55 رئيس حزب و10 أعضاء من «تنسيقية شباب الأحزاب» لحضور الجلسة، التى شهدت حالة من النقاش الجاد، ومنح رئيس المجلس 10 دقائق لكل متحدث، للإدلاء برأيه فى التعديلات الدستورية.

ووافق 28 حزبًا على التعديلات فيما اعترض 3 أحزاب عليها، وتحفظت 4 أحزاب على بعض المواد أو أبدت رأيها النهائى حول التعديلات، ولم تشارك 9 أحزاب رغم توجيه الدعوة لها.

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