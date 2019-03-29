جائزة البحرين الكبرى: سيطرة فيراري على التجارب الحرة

حقق سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو والألماني سيباستيان فيتل أسرع توقيت خلال جولتي التجارب الحرة لسباق جائزة البحرين الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم في الفورمولا واحد، الجمعة على حلبة صخير في المنامة.

وتبادل لوكلير وفيتل الادوار فكان الأول صاحب التوقيت الاسرع خلال الجولة الاولى وقطع اسرع لفة (من اصل 20) بزمن 1:30،354 دقيقة، بينما سجل الألماني التوقيت الأسرع في الثانية بزمن 1،28،846 دقيقة (32 لفة).

وسيطر سائقا فيراري على المركزين الاول والثاني في الجولة الاولى أمام سائقي مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس، بطل المرحلة الأولى في أستراليا، والبريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 5 مرات آخرها في العامين الأخيرين.

وحافظت فيراري على تفوقها في الجولة الثانية أمام هاميلتون وبوتاس.

ويبحث فيتل، بطل العالم أربع مرات، عن فوزه الثالث تواليا في البحرين، وذلك بعد حلوله رابعا في أستراليا وراء ثنائي مرسيدس والهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول هوندا).

ويعول الفريق الإيطالي على رصيده القياسي في البحرين، حيث أحرز 6 انتصارات آخرها العام الماضي مع فيتل.