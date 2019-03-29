مشاهدة live بث مباشر مباراة الترجي والرجاء - دون انقطاع - kora star
يطمح نادي الترجى التونسى للفوز بكأس السوبر الافريقى للمرة الثانية فى التاريخ أمام الرجاء المغربي كورة أون لاين
عبر قناة بي ان سبورت 1 تذاع مباراة الترجي والرجاء بث مباشر بدون تقطيع اليوم الجمعة 29 /3/2019 كاس السوبر الأفريقي
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