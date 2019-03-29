كورة ستار | كورة أون لاين | يلا شوت | مباراة الترجي والرجاء اليوم بث مباشر الان

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Kora live مباراة الترجي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي bein sports
وتوج الترجى بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى المصرى، بينما فاز الرجاء المغربى بكأس الكونفدرالية متفوقا على فيتا كلوب الكونغولى فى النهائي