سيولة مرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة

ظهرت سيوله مرورية فى حركة سير السيارات بمحافظتى القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية، تجنبًا لوقوع أى حوادث.



وشهد ميدان التحرير والطرق الرئيسية المؤدية إلى القاهرة الجديدة، انتظاما في حركة السير، وظهر بمحور المشير المتجه إلى القطامية والقاهرة الجديدة سيولة تامة وكذلك شارع التسعين الذي شهد انتظاما في حركة السير أعلاه، كما انتظمت حركة السير أعلى كوبري أكتوبر، وكذلك طريق كورنيش النيل، المتجه من المعادي حتى وسط البلد وقصر العيني.



وشهد طريق صلاح سالم حركة سير منتظمة باستثناء منطقة نفق العروبة وبعض الكثافات باتجاه المطار، وتكرر الأمر بالطريق الدائري الذى شهد سيولة مرورية، في أغلب أماكنه، عدا بعض الكثافات المتحركة عند نفق السلام المتجه إلى المرج.



وفي الجيزة، شهد شارع الهرم وفيصل سيولة مرورية في الاتجاهين، وشهدت أماكن جامعة القاهرة والدقي سيولة مرورية، وانتظمت حركة السير أعلى محور 26 يوليو القادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان، وأعلى كوبري صفط اللبن باتجاه الجيزة ومحيط جامعة القاهرة.



وانتشر رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة بالشوارع والميادين، بالإضافة للكمائن المرورية المتحركة بالطريق، تحت إشراف اللواءين محمود عبدالرزاق وعلاء متولى مديرى إدارتي مرور القاهرة والجيزة لمنع ظهور تكدس مروري وضبط المخالفين.