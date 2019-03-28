رئيس البرلمان العراقي ونائب الرئيس الأمريكي يبحثان جهود القضاء على الإرهاب

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع نائب الرئيس الأمريكي روبرت بنس، جهود القضاء على الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف والقضاء على منابع تمويله.

وذكر مكتب الحلبوسي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن اللقاء شهد مناقشة العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستمرار التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث كيفية استمرار التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم الأمني والاستخباري للعراق في هذا الشأن.. مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى ملف إعادة النازحين، وتأمين المناطق المحررة، فضلا عن مناقشة وضع الأقليات في العراق، والتأكيد على ضرورة عودتهم إلى مناطقهم، وتوفير الإمكانات اللازمة للاستقرار.