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الأربعاء 27/مارس/2019 - 08:47 م

روسيا: على ترامب إخراج قواته من سوريا قبل مطالبة موسكو بالانسحاب من فنزويلا

ترامب
ترامب
أ ش أ
dostor.org/2569068

دعت الخارجية الروسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إخراج قوات الولايات المتحدة من سوريا قبل مطالبة روسيا بالانسحاب من فنزويلا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم، عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها، "إن الرئيس ترامب صرح بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا، وقد مر شهر كامل على هذا الوعد. فهل هي خرجت أم لا؟".

وأضافت: "أود أن أنصح ترامب بالوفاء بوعوده التي قدمها للمجتمع الدولي بمثل هذه الحرية، قبل أن يحاول تقرير مصير الدول الأخرى".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا في وقت سابق اليوم، روسيا إلى الخروج من فنزويلا، بعد أن أرسلت موسكو إلى كاراكاس طائرتين تنقلان عسكريين وعتادا.

وقال ترامب إن "على روسيا أن تخرج" من فنزويلا، وأضاف: "كل الخيارات مفتوحة حين يتعلق الأمر بإخراج روسيا من فنزويلا".

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