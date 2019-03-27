رئيس الوزراء الأردنى يصل إلى الرياض

وصل رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزاز، إلى الرياض صباح اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية قصيرة يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



ويبحث الرزاز خلال الزيارة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى القضايا العربية والإقليمية.



وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله الصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، نائب أمير منطقة الرياض سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الدولة للشئون الخارجية عادل الجبير وعدد من المسئولين، والسفيران الأردني في الرياض علي الكايد والسعودي في الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل آل سعود وأركان السفارة الأردنية في الرياض.