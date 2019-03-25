مواهب المركز الثقافى بطنطا تشارك في حفل أوبرا الإسكندرية

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة بنادي تكنولوجيا المعلومات بالمركز الثقافي بطنطا تدريب الأطفال على برامج مايكروسوفت، من خلال هاجر عبدالفتاح، حيث قامت بتدريبهم على كيفية إدراج جدول والتحكم فى حجم ولون الصفوف والأعمدة، وكذلك طرق الكتابة داخل الجدول؛ فى إطار خطة المركز الثقافي لتنمية مهارات الأطفال التكنولوجية، حيث يتم تدريب المشتركين مساء الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.



وعلى جانب آخر، يستعد فريق مسرح الطفل بالمركز لعمل بروفات شريحة 2019 لمسرح الطفل للعرض المسرحى "حكاية الشاطر قرن الفول" للمخرج سيد فجل، تأليف الكاتب سمير عبدالباقى، وديكور الفنان سمير زيدان، كما قام الكابتن عبدالرحمن صلاح مدرب البالية والاستعراضات بدار الأوبرا المصرية بتدريب المشتركين فى فصل البالية وتقسيمهم لثلاث مجموعات، والاستعداد لفتح أربعة فصول لفن الباليه، خلال الموسم الرابع لمركز تنمية المواهب بالمركز الثقافي بطنطا.



كما نظم مرسم المركز ورشا فنية وتعلم فنون الرسم للأطفال والشباب احتفالا بعيد الأم بفصل الرسم تدريب الفنانة مريم ساويرس، واستمر فصل الجيتار بتدريب المشاركين على عزف العديد من المقطوعات الموسيقية منها حلوة يا بلدى، قضية عم أحمد، sway،la bumba،hall of the king، لمشاركة مواهب المركز في حفل أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش" يوم 14 من الشهر المقبل.