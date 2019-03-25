"الفنون البصرية.. حوار بين مصر وأفريقيا" بالأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصرى، لقاء ثقافيا بعنوان: "الفنون البصرية.. حوار بين مصر وأفريقيا"، تنظمة لجنة الفنون التشكيلية ومقررتها الدكتورة سهير عثمان، وذلك يوم الأربعاء 27 مارس الجارى، فى تمام الساعة السادسة مساء، بالمجلس الأعلى للثقافة.



ويتضمن اللقاء مداخلات يقدمها عدد من ممثلي الدول الأفريقية من الدبلوماسيين والنقاد والفنانين حول الفنون البصرية ودورها في التفاعل الثقافي بين دول أفريقيا.



تدير اللقاء الدكتورة سهير عثمان، مقررة لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس؛ ويشارك به كل من:

- مصر: الناقدة منى عبد الكريم، وتتحدث حول: "الفن التشكيلي والتفاعلات الثقافية بين مصر وأفريقيا".

- السنغال: السفير Talla Fall سفير السنغال بالقاهرة.

- تشاد: السفير الدكتور الأمين الدودو الخاطرى، سفير دولة تشاد بالقاهرة.

- ليبيا: لطيفة القذافى، مستشار الاتحاد الدولى للمرأة الأفريقية، وتلقى كلمة حول "الفنون البصرية وتفاعل الثقافات الأفريقية".

- السودان: الفنان التشكيلى معتز الإمام، ويلقى كلمة حول "ضوء على العلاقات المصرية الأفريقية تشكيليًا".

- أريتريا: أحمد عمد - مؤسس مركز أفريكايرو للفنون، ويلقى كلمة بعنوان: "دور الفن في التواصل بين الشعوب الأفريقية"

- الجزائر: الإعلامية فاطمة بارودى، وتلقى كلمة حول: "الهوية والطرح الفنى التفاعلى فى الفن الأفريقى".

- جنوب أفريقيا: السفير فيسى مافيمبيلا، سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة.

- زيمبابوى: الفنان والناقد التشكيلى انتونى ميشينجو.



ويعقب اللقاء انتقال المشاركين والحضور لقاعة العرض بمسرح الهناجر للفنون لافتتاح معرض الفن التشكيلي الذى نظمته لجنة الفنون التشكيلية، ويتضمن أعمال 60 فنان من مصر ودول أفريقيا "من أجيال الرواد والوسط والشباب" بعنوان: "مصر أفريقيا.. ثفافة ممتدة "، ويستمر المعرض حتى يوم 28 مارس 2019.