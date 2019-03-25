"الإفتاء" تعلق على شائعة اختطاف طالبة الأزهر بأسيوط

تستمر عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في الإصرار على نشر شائعة اختطاف طالبة من المدينة الجامعية لجامعة الأزهر في أسيوط، رغم تكذيب الجامعة لتلك الشائعة.



وعلقت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية، دون الإشارة إلى الواقعة، مدونة: "ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت، إثم شرعي ومرض اجتماعي، يترتب عليه مفاسد فردية واجتماعية ويسهم في إشاعة الفتنة".



وأضافت أنه على الإنسان أن يبادر بالامتناع عنه؛ لأن الكلمة أمانة تَحملها الإنسان على عاتقه، مستشهدة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «.. إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالًا يَهْوِى بِهَا فِى جَهَنَّمَ» رواه البخاري.