تعرف على أهم المناصب التى تولاها مدير أمن الإسماعيلية الجديد

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارًا بتعيين اللواء عاطف مهران، مديرًا لأمن الإسماعيلية، وترقية اللواء محمد على حسين شحاته نائبًا لمساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة.



وتدرّج مدير أمن الإسماعيلية الجديد في العديد من المناصب، حيث قضى أكثر من 20 عامًا في البحث الجنائي، حيث تولى مدير مباحث السويس عام 2014، ومدير مباحث الشرقية عام 2015، وكان مديرا أيضا لمباحث الدقهلية، وعمل في الصعيد كمفتش مباحث، والأموال العامة بأسيوط، ثم مساعدا لمدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب وأخيرًا مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية.