وزير الإعلام السوداني: العلاقات مع مصر تاريخية

أكد وزير الإعلام السوداني، حسن إسماعيل، أن العلاقات المصرية السودانية تاريخية، وقال: "إنها لا يمكنها التأثر بأي أشياء سطحية، وإن بيان وزارة النفط فيما يختص بالمياه الإقليمية هو توضيح لما تردد في الإعلام حول منحها لشركات مصرية".



وأوضح وزير الإعلام السوداني في تصريح صحفي أن وزارة النفط علقت على ما يتردد حول تلك المناطق التي تمتلك الوزارة حق التنقيب فيها، وهي أوضحت هذا فقط.



وأضاف: "العلاقات المصرية السودانية على أحسن ما يكون وزيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية وزير الدفاع، الفريق أول ركن عوض بن عوف للقاهرة مؤخرا كانت مثمرة جدا، ومثل هذه القضايا والأخبار لن تكون خصما على العلاقات المصرية السودانية خاصة في هذا التوقيت".



وأوضح وزير الإعلام أن التصريح الإعلامي لوزارة النفط كان ضروريا لتصحيح المعلومات التي أوردتها بعض الوسائل الإعلامية، مؤكدا أن التواصل مع مصر مستمر عبر الخارجية وعبر مؤسسة الرئاسة ولن ينقطع.